Українці зможуть їздити безкоштовно в регіоні Гельсінкі ще до кінця жовтня

До 31 жовтня українці ще можуть користуватися правом безкоштовного проїзду у столичному регіоні (Гельсінкі, Еспоо, Вантаа, Сіпоо) на транспорті HSL.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє українська служба Yle.

Безкоштовний проїзд можливий за пред’явленням паспорта України або іншого документу, наприклад, виданого міграційною службою.

Транспортна компанія HSL, яка управляє громадським транспортом у столичному регіоні, а це зокрема метро, трамваї та автобуси, запропонувала безкоштовний проїзд українцям ще 3 березня.

"Ми хотіли запропонувати українцям допомогу в абсолютно безпрецедентній та винятковій ситуації: в Європі почалася велика війна, і тисячі людей до Фінляндії в дуже короткий термін. Кілька інших операторів громадського транспорту в Європі та Фінляндії на той час також прийняли подібне рішення", – сказано в повідомленні на сайті HSL.

Право безкоштовного проїзду продовжували кілька разів. Його вирішили закінчити з 1 листопада, бо вважають, що в такому випадку мали б надавати безкоштовний проїзд всім людям, що полишають регіони з військовими діями.

Крім того, в компанії вважають, що ті українці, які не можуть собі дозволити проїзд на громадському транспорті, можуть звернутися до відповідних органів по допомогу.

Так, за підтримкою в оплаті проїзду можуть звернутися студенти та школярі.