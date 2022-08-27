Украинцы смогут ездить бесплатно в регионе Хельсинки еще до конца октября

До 31 октября украинцы могут пользоваться правом бесплатного проезда в столичном регионе (Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Сипоо) на транспорте HSL.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает украинская служба Yle.

Бесплатный проезд возможен по предъявлению паспорта Украины или другого документа, например выданного миграционной службой.

Транспортная компания HSL, которая управляет общественным транспортом в столичном регионе, а это метро, ​​трамваи и автобусы, предложила бесплатный проезд украинцам еще 3 марта.

"Мы хотели предложить украинцам помощь в абсолютно беспрецедентной и исключительной ситуации: в Европе началась большая война и тысячи людей в Финляндию в очень короткие сроки. Несколько других операторов общественного транспорта в Европе и Финляндии в то время также приняли подобное решение", – говорится в сообщении на сайте HSL.

Право бесплатного проезда продолжалось несколько раз. Его решили закончить с 1 ноября, потому что считают, что в таком случае должны предоставлять бесплатный проезд всем людям, которые покидают регионы с военными действиями.

Кроме того, в компании считают, что украинцы, которые не могут себе позволить проезд на общественном транспорте, могут обратиться в соответствующие органы за помощью.

Да, за поддержкой в ​​оплате проезда могут обратиться студенты и школьники.