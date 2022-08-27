Президент Сербії через 5 місяців після виборів доручив чинній прем'єрці формування уряду

Президент Сербії Александар Вучич знову номінував Ану Брнабич на посаду прем'єр-міністра та доручив сформувати уряд, який проведе країну в період війни в Європі, глобальної енергетичної та інфляційної кризи та напруженості з Косово.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це оголошення було зроблено більш ніж через п’ять місяців після того, як партія Вучича, Сербська прогресивна партія (SNS), отримала більшість голосів на національних виборах. Офіційне оголошення результатів було затримано через порушення під час голосування на одній виборчій дільниці, що завадило скликанню парламенту.

Вучич сказав, що має "безмежну довіру" до 46-річної Брнабич, яка у 2020 році стала першою жінкою-прем’єр-міністром Сербії, яка є відкритою лесбійкою. Він також сказав, що новий уряд зіткнеться з серйозними змінами у 2024 році, за два роки до нових виборів, але не уточнив подробиць.

Правляча партія має 120 місць у 250-місному парламенті, тому їй доведеться шукати партнерів для формування уряду. Соціалісти та Список угорців Воєводини, традиційні партнери SNS, мають 31 і п'ять депутатів відповідно.

Очікується, що Брнабич представить парламенту склад кабінету та його політичну програму найближчими тижнями. Одним із її головних завдань на світовій арені буде збалансувати амбіції Сербії приєднатися до Європейського Союзу з тиском щодо збереження міцних зв’язків з Росією та Китаєм.

Сербія майже повністю залежить від російського газу та купує зброю в Росії. Китай є великим інвестором у Сербії, переважно в інфраструктуру та видобуток корисних копалин.