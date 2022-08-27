Президент Сербии через 5 месяцев после выборов поручил действующему премьеру формирование правительства

Президент Сербии Александар Вучич вновь номинировал Ану Брнабич на должность премьер-министра и поручил сформировать правительство, которое проведет страну в период войны в Европе, глобального энергетического и инфляционного кризиса и напряженности с Косово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это объявление было сделано спустя более пяти месяцев после того, как партия Вучича, Сербская прогрессивная партия (SNS), получила большинство голосов на национальных выборах. Официальное объявление результатов было задержано из-за нарушений во время голосования на одном избирательном участке, что помешало созыву парламента.

Вучич сказал, что имеет "безграничное доверие" к 46-летней Брнабич, которая в 2020 году стала первой премьер-министром Сербии, которая является открытой лесбийкой. Он также сказал, что новое правительство столкнется с серьезными изменениями в 2024 году, за два года до новых выборов, но не уточнил подробности.

У правящей партии 120 мест в 250-местном парламенте, поэтому ей придется искать партнеров для формирования правительства. Социалисты и Список венгров Воеводины, традиционные партнеры SNS, имеют 31 и 5 депутатов соответственно.

Ожидается, что Брнабич представит парламенту состав кабинета и его политическую программу в ближайшие недели. Одной из ее главных задач на мировой арене будет сбалансировать амбиции Сербии присоединиться к Европейскому Союзу с давлением по сохранению крепких связей с Россией и Китаем.

Сербия почти полностью зависит от российского газа и покупает оружие у России. Китай является крупным инвестором в Сербии, преимущественно в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых.