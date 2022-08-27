Бельгія планує закупівлю до 30 нових вертольотів - ЗМІ

У відповідь на війну Росії в Україні та вимоги НАТО Бельгія нарощує свій військовий потенціал за допомогою нових вертольотів.

Про плани закупівлі заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Brussels Time.

"Ми придбаємо 15 легких гелікоптерів досить швидко", – сказав генерал-лейтенант Фредерік Гетинк, додавши, що цей тип вертольотів "по суті призначений для наземної підтримки наших операцій: медичної евакуації та підтримки операцій сил спеціального призначення".

"Мета полягає в тому, щоб придбати менш дорогі вертольоти, обладнані для пошуку, і зберегти армійські NH90, оснащені високими технологіями та великою кількістю радарів для морської підтримки" - додав він.

Нові поставки гелікоптерів також включатимуть придбання важких транспортних гелікоптерів для розгортання роти пара-командос або спецназу з однієї точки в іншу з досить великою дальністю дії.

Дедондер не приховує того факту, що вона вважає за краще купувати європейське обладнання, щоб заохотити економічну віддачу бельгійським компаніям. Однак у Міноборони Бельгії не виключають і купівлю американської техніки.