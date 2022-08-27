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Бельгия планирует закупку до 30 новых вертолетов - СМИ

Суббота, 27 августа 2022, 15:14

В ответ на войну России в Украине и требования НАТО, Бельгия наращивает свой военный потенциал с помощью новых вертолетов.

О планах закупки заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Brussels Time.

"Мы приобретем 15 легких вертолетов достаточно быстро", – сказал генерал-лейтенант Фредерик Гетинк, добавив, что этот тип вертолетов "по сути предназначен для наземной поддержки наших операций: медицинской эвакуации и поддержки операций сил специального назначения".

"Цель состоит в том, чтобы приобрести менее дорогие вертолеты, оборудованные для поиска, и сохранить армейские NH90, оснащенные высокими технологиями и большим количеством радаров для морской поддержки", - добавил он.

Новые поставки вертолетов также будут включать приобретение тяжелых транспортных вертолетов для развертывания роты пара-командос или спецназа из одной точки в другую с достаточно большой дальностью действия.

Дедондер не скрывает того факта, что она предпочитает покупать европейское оборудование, чтобы поощрить экономическую отдачу бельгийским компаниям. Однако в Минобороны Бельгии не исключают и покупку американской техники.

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Бельгия

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