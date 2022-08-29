Трохи більше половини ірландців підтримують вступ до НАТО

Серед ірландської громадськості немає чіткої думки щодо того, чи повинна країна приєднатися до НАТО чи до армії ЄС, якщо таку буде створено, хоча більшість заявили, що підтримують військові витрати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Наразі Ірландія не є членом НАТО і має давню політику військового нейтралітету. Однак після вторгнення Росії в Україну активізувалися дискусії про те, чи варто зберігати цей підхід.

Опитування, проведене ірландською консалтинговою компанією BehaviourWise в рамках дослідження ставлення до оборонної політики, було здебільшого проведено до того, як минулого місяця уряд оголосив про рекордне збільшення витрат на оборону. Згідно з результатами, 52% за членство в НАТО, тоді як 48% проти.

Дослідники також перевірили вплив представлення людям розповіді про військовий конфлікт на визначення їхньої підтримки певної політики. Вони виявили, що під впливом таких наративів громадська підтримка приєднання до військових альянсів і збільшення витрат на оборону значно зросла, а важливість нейтралітету зменшилася.

Враховуючи майже рівний розкол поглядів щодо членства в НАТО, автори дослідження дійшли висновку, що цей результат підкреслює потенційний переконливий вплив, який домінуючі наративи можуть мати на майбутніх референдумах з цих питань.

Опитані також висловлювали велике занепокоєння, коли їх запитували про війну та продовольчу безпеку, виявляючи особливу стурбованість підвищенням цін на продукти харчування та потенційним дефіцитом продовольства, але висловлювали велику підтримку подальшому прийому біженців і забороні ЄС на імпорт російських енергоносіїв.

Дослідження також виявило низьке розуміння громадськістю Спільної політики безпеки та оборони ЄС, незважаючи на те, що Ірландія є її стороною.

Як відомо, Швеція та Фінляндія разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. У свою чергу Данія на тлі війни РФ проти України вирішила приєднатися до спільної оборонної політики ЄС.