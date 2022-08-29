Чуть больше половины ирландцев поддерживают вступление в НАТО

Среди ирландской общественности нет четкого мнения относительно того, должна ли страна присоединиться к НАТО или армии ЕС, если таковая будет создана, хотя большинство заявили, что поддерживают военные расходы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В настоящее время Ирландия не является членом НАТО и имеет давнюю политику военного нейтралитета. Однако после вторжения России в Украину активизировались дискуссии о том, следует ли сохранять этот подход.

Опрос, проведенный ирландской консалтинговой компанией BehaviourWise в рамках исследования отношения к оборонной политике, был в основном проведен до того, как в прошлом месяце правительство объявило о рекордном увеличении расходов на оборону. Согласно результатам, 52% за членство в НАТО, в то время как 48% против.

Исследователи также проверили влияние представления людям повествования о военном конфликте на определение их поддержки определенной политики. Они обнаружили, что под влиянием таких нарративов общественная поддержка присоединения к военным альянсам и увеличение расходов на оборону значительно возросла, а важность нейтралитета уменьшилась.

Учитывая почти равный раскол взглядов на членство в НАТО, авторы исследования пришли к выводу, что этот результат подчеркивает потенциальное убедительное влияние, которое доминирующие нарративы могут оказать на будущих референдумах по этим вопросам.

Опрошенные также выражали большую обеспокоенность, когда их спрашивали о войне и продовольственной безопасности, проявляя особую обеспокоенность повышением цен на продукты питания и потенциальным дефицитом продовольствия, но выражали большую поддержку дальнейшему приему беженцев и запрету ЕС на импорт российских энергоносителей.

Исследование также выявило низкое понимание общественностью Общей политики безопасности и обороны ЕС, несмотря на то, что Ирландия является ее стороной.

Как известно, Швеция и Финляндия вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая - после трех месяцев войны России против Украины. Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета. В свою очередь, Дания на фоне войны РФ против Украины решила присоединиться к общей оборонной политике ЕС.