"Не можна дати кілька танків і спочивати на лаврах": Естонія закликає Берлін збільшити підтримку України

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав Німеччину збільшити військову підтримку України, заявивши, що наданої допомоги недостатньо.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt.

"Я ще раз закликаю наших німецьких друзів нарощувати поставки зброї в Україну. Ми повинні бути швидкими зараз, ми не можемо чекати, ми повинні зустрітися з нашими викликами. Ми всі все ще робимо занадто мало" - сказав Рейнсалу.

За словами міністра, він розуміє, що для Німеччини саме по собі надсилання зброї є величезною зміною і є складним, особливо психологічно.

"Ми не можемо спочивати на лаврах, відправивши кілька танків. Війна дорога. Але українці приносять справжні жертви. Наш обов’язок – підтримати їх у їхній боротьбі. Це наш моральний обов'язок. Тому що ми могли зробити більше для стримування "русского зверя". Українці – найсміливіша нація у світі. Але без нашої допомоги їм не вижити" - наголосив Рейнсалу.

Крім того, він закликав до посилення санкцій проти Росії.

"Якщо ми не готові прийняти невеликий збиток зараз, збиток для наших економік буде набагато більшим пізніше – якщо Росію не зупинять в Україні. Для цього морально необхідні санкції. Зараз ми не повинні йти на поступки. Одні лише розмови про це послаблюють нашу європейську позицію. Треба вистояти і навіть посилити санкції" - сказав міністр.

"Розумієте, історія 20 століття повторюється, в Україні відбувається геноцид. Що ми робимо, щоб запобігти цьому? Як нас судитимуть онуки? Ці запитання турбують мене. Ми покоління Черчіллів чи Чемберленів? Історія твориться зараз. Я досить часто бував в Україні, знаю, що там відбувається, бомби падають на школи, лікарні. І ми говоримо про те, що наші рахунки за електроенергію чи газ стають занадто дорогими. Це недобре і може мати неприємні наслідки, але давайте дивитися на це в перспективі" - зазначив Рейнсалу.

Раніше офіційний представник Міністерства оборони Німеччини заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.