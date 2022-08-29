"Нельзя дать несколько танков и почивать на лаврах": Эстония призывает Берлин увеличить поддержку Украины

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Германию увеличить военную поддержку Украины, заявив, что оказанной помощи недостаточно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

"Я еще раз призываю наших немецких друзей наращивать поставки оружия в Украину. Мы должны быть скорыми сейчас, мы не можем ждать, мы должны встретиться с нашими вызовами. Мы все еще делаем слишком мало", - сказал Рейнсалу.

По словам министра, он понимает, что для Германии сама по себе отправка оружия является огромным изменением и сложна, особенно психологически.

"Мы не можем почивать на лаврах, отправив несколько танков. Война дорога. Но украинцы приносят настоящие жертвы. Наша обязанность – поддержать их в борьбе. Это наша моральная обязанность. Потому что мы могли сделать больше для сдерживания "русского зверя" ". Украинцы – самая смелая нация в мире. Но без нашей помощи им не выжить", - подчеркнул Рейнсалу.

Кроме того, он призвал к ужесточению санкций против России.

"Если мы не готовы принять небольшой ущерб сейчас, ущерб для наших экономик будет гораздо больше позже – если Россию не остановят в Украине. Для этого морально необходимы санкции. Сейчас мы не должны идти на уступки. Одни только разговоры об этом ослабляют нашу европейскую позицию. Надо выстоять и даже усилить санкции" – сказал министр.

"Понимаете, история XX века повторяется, в Украине происходит геноцид. Что мы делаем, чтобы предотвратить это? Как нас будут судить внуки? Эти вопросы беспокоят меня. Мы поколение Черчиллей или Чемберленов? История творится сейчас. Я довольно часто бывал в Украине, знаю, что там происходит, бомбы падают на школы, больницы. А мы говорим о том, что наши счета за электроэнергию или газ становятся слишком дорогими. Это нехорошо и может иметь неприятные последствия, но давайте смотреть на это в перспективе", - отметил Рейнсалу.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

Немецкие СМИ сообщали, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбу Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.