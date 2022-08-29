Прем'єр Польщі під час зустрічі з Макроном закликав прискорити фінансову й військову допомогу Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок прибув до Парижа, де провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном – зокрема говорили і про допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Значна частина нашого часу була приділена ситуації в Україні. Я говорив про те, що ми бачимо зі свого боку, і також попросив президента (Франції) про найбільш нагальні поставки зброї, посилення фінансової підтримки України, і, як ми дуже добре знаємо, держава, що перебуває в стані війни, повинна покладатися на своїх союзників", – сказав Моравецький під час брифінгу.

Польський прем’єр нагадав, що Європейська рада в червні схвалила виділення Україні дев’яти мільярдів євро макрофінансової допомоги, але Київ ще не отримав усі ці кошти – і закликав втілити цю обіцянку в життя.

Також, за словами Моравецького, його розмова з Макроном стосувалася того, як допомогти Україні "отримувати ще більшу підтримку у формі поставок зброї, тилового забезпечення та гуманітарної допомоги".

Своєю чергою Макрон, за словами польського прем’єра, подякував Польщі, її населенню та уряду за свою відданість підтримці українських біженців.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни, Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро). А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.