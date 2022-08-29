Премьер Польши во время встречи с Макроном призвал ускорить финансовую и военную помощь Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник прибыл в Париж, где провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном – в частности, говорили и о помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Значительная часть нашего времени была уделена ситуации в Украине. Я говорил о том, что мы видим со своей стороны, и также попросил президента (Франции) о наиболее неотложных поставках оружия, усилении финансовой поддержки Украины, и, как мы очень хорошо знаем, государство , которая находится в состоянии войны, должна полагаться на своих союзников", – сказал Моравецкий во время брифинга.

Польский премьер напомнил, что Европейский совет в июне одобрил выделение Украине девяти миллиардов евро макрофинансовой помощи, но Киев еще не получил все эти средства – и призвал претворить это обещание в жизнь.

Также, по словам Моравецкого, его разговор с Макроном касался того, как помочь Украине "получать еще большую поддержку в форме поставок оружия, тылового обеспечения и гуманитарной помощи".

В свою очередь Макрон, по словам польского премьера, поблагодарил Польшу, ее население и правительство за свою преданность поддержке украинских беженцев.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны, Польша предоставила Украине помощь ориентировочно более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро). А президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.