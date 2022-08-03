Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Спікерка Палати представників США вилетіла з Тайваню

відео
Середа, 3 серпня 2022, 13:16

Літак спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC. 

Близько 13:00 за Києвом літак Ненсі Пелосі вирушив у дорогу, завершуючи її візит тривалістю менше доби. 

Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.  

Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі - Японії. 

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Детальніше про значення цього візиту - у статті Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай США

Статті

Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

Візит на Тайвань третьої посадової особи США не дав старт війні, як багато хто чекав. Проте цей візит напевно матиме довгострокові наслідки для відносин із Китаєм.
3 серпня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву

Криза на Балканах жодним чином не вирішена. І Сербія, і Косово мають намір наполягати на своєму, що не залишає місця компромісу.   
2 серпня 2022 — Дар'я Мещерякова, Юрій Панченко, Європейська правда, з Косова

Реформа держфінансів після вторгнення: як змінилася підтримка ЄС України

Російське вторгнення суттєво збільшило виклики у сфері державних фінансів України. І допомога ЄС мала врахувати нову реальність.
2 серпня 2022 — Юргіта Домейкієне, EU4PFM