Спікерка Палати представників США вилетіла з Тайваню

Літак спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Близько 13:00 за Києвом літак Ненсі Пелосі вирушив у дорогу, завершуючи її візит тривалістю менше доби.

Nancy Pelosi departs #Taiwan after her controversial visit to #Taiwan , she was supposed to leave on Friday. #USA #China #Pelosi pic.twitter.com/1c7AflzQAb

Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.



We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x