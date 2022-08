Спикер Палаты представителей США вылетела из Тайваня

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Около 13:00 по Киеву самолет Нэнси Пелоси отправился в путь, завершая ее визит продолжительностью менее суток.

Nancy Pelosi departs #Taiwan after her controversial visit to #Taiwan , she was supposed to leave on Friday. #USA #China #Pelosi pic.twitter.com/1c7AflzQAb

В ходе визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.



We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x