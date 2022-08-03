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Музичний коледж Лондона відсторонив викладача, який їздив з концертом в окупований Маріуполь

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Середа, 3 серпня 2022, 19:28

Королівський коледж музики Лондона вирішив відсторонити від викладання піаніста Алєксандра Романовского, який їздив з виступом в окупований російськими військами Маріуполь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Романовскій – піаніст родом з Україні, лауреат багатьох конкурсів, виступав як соліст із Королівським філармонічним оркестром.

Після окупації російськими військами Маріуполя у травні Романовскій разом із скрипалем Петром Лундстремом, відомим прихильником вторгнення Росії в Україну, зіграли в місті сонату для скрипки Моцарта мі мінор навпроти знищеної будівлі драматичного театру.

Нагадаємо, у березні драмтеатр обстріляли російські війська, внаслідок чого загинули десятки людей, які там ховалися. Amnesty International назвала це "явним військовим злочином".

 

Речниця Королівського коледжу музики у вівторок заявила The Times, що "Романовскій відсторонений від виконання службових обов’язків до завершення офіційного дисциплінарного розслідування".

Сам піаніс сказав The Times, що вважає свій виступ і візит до Маріуполя "знаком підтримки знедоленого народу на сході України" та внеском у примирення. Він додав, що хоче зіграти "з обох сторін конфлікту", якщо буде гарантована його безпека на "підконтрольних Україні територіях".

У Telegram Романовскій публікував пости, в яких показував, як їде в Маріуполь. В одному відео піаніст розповідає про силу мистецтва нести "мир і любов". Він також позує з Лундстремом перед знаком Маріуполя, розфарбованим у кольори російського прапора.

В іншому дописі Лундстрем зображений у футболці з літерою "Z" – символом, який став асоціюватися з російським вторгненням, і словом "Русь".

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