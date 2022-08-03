Музыкальный колледж Лондона отстранил преподавателя, ездившего с концертом в оккупированный Мариуполь

Королевский колледж музыки Лондона решил отстранить от преподавания пианиста Александра Романовского, ездившего с выступлением в оккупированный российскими войсками Мариуполь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Романовский – пианист родом из Украины, лауреат многих конкурсов, выступал как солист с Королевским филармоническим оркестром.

После оккупации российскими войсками Мариуполя в мае Романовский вместе со скрипачом Петром Лундстремом, известным поклонником вторжения России в Украину, сыграли в городе сонату для скрипки Моцарта ми минор напротив уничтоженного здания драматического театра.

Напомним, в марте драмтеатр обстреляли российские войска, в результате чего погибли десятки скрывавшихся там людей. Amnesty International назвала это "явным военным преступлением".

Представитель Королевского колледжа музыки во вторник заявила The Times, что "Романовский отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования".

Сам пианис сказал The Times, что считает свое выступление и визит в Мариуполь "знаком поддержки отверженного народа на востоке Украины" и вкладом в примирение. Он добавил, что хочет сыграть "с обеих сторон конфликта", если будет обеспечена его безопасность на "подконтрольных Украине территориях".

В Telegram Романовский публиковал посты, в которых показывал, как уезжает в Мариуполь. В одном видео пианист рассказывает о силе искусства нести "мир и любовь". Он также позирует с Лундстремом перед знаком Мариуполя, раскрашенным в цвета русского флага.

В другом сообщении Лундстрем изображен в футболке с буквой "Z" – символом, который стал ассоциироваться с российским вторжением, и словом "Русь".