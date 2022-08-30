Інфляція в Німеччині зросла до найвищого рівня майже за 50 років

Інфляція в Німеччині в серпні піднялася до найвищого рівня майже за 50 років, перевищивши максимум, встановлений лише трьома місяцями раніше.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Споживчі ціни, узгоджені для порівняння з даними про інфляцію в інших країнах Європейського Союзу (HICP), зросли на 8,8% за рік після несподіваного зростання на 8,5% у липні, повідомило федеральне статистичне управління у вівторок.

Інфляція в Німеччині зросла до 8,7% у травні, що вперше з зими 1973/1974 років – коли перша нафтова криза призвела до нового інфляційного циклу.

Зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Україні стало основним рушієм вищої інфляції; Ціни на енергоносії в серпні були на 35,6% вищими, ніж у тому ж місяці минулого року.

Зростання відбувається, незважаючи на заходи уряду, спрямовані на придушення інфляції, включаючи здешевлення квитків на громадський транспорт і зниження податку на паливо, які мають завершитися 31 серпня.

Аналітики прогнозували, що без будь-яких подальших заходів інфляція в найбільшій економіці Європи може досягти двозначного числа до кінця 2022 року.

Ці дані посилюють аргументи для Європейського центрального банку піти на більш значне підвищення процентної ставки наступного місяця.

ЄЦБ підвищив свою депозитну ставку на 50 базисних пунктів до нуля в липні, і подібний крок очікувався у вересні до недавнього часу, але безліч політиків також виступили за обговорення підвищення на 75 базисних пунктів.

При рівні 8,9% інфляція в єврозоні вже більш ніж у чотири рази перевищує ціль ЄЦБ у 2% і може перевищити 10% у найближчі місяці.