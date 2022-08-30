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Инфляция в Германии выросла до наибольшего уровня почти за 50 лет

Вторник, 30 августа 2022, 17:56

Инфляция в Германии в августе поднялась до самого высокого уровня почти за 50 лет, превысив максимум, установленный тремя месяцами ранее.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Потребительские цены, согласованные по сравнению с данными об инфляции в других странах Европейского Союза (HICP), выросли на 8,8% за год после неожиданного роста на 8,5% в июле, сообщило федеральное статистическое управление во вторник.

Инфляция в Германии выросла до 8,7% в мае, что впервые с зимы 1973/1974 годов – когда первый нефтяной кризис привел к новому инфляционному циклу.

Рост цен на энергоносители в результате войны в Украине стал основным двигателем высшей инфляции; Цены на энергоносители в августе были на 35,6% выше, чем в том же месяце прошлого года.

Рост происходит, несмотря на меры правительства, направленные на подавление инфляции, включая удешевление билетов на общественный транспорт и снижение налога на топливо, которое должно завершиться 31 августа.

Аналитики прогнозировали, что без каких-либо дальнейших мер инфляция в крупнейшей экономике Европы может достичь двузначного числа до конца 2022 года.

Эти данные усугубляют аргументы для Европейского центрального банка пойти на более значительное повышение процентной ставки в следующем месяце.

ЕЦБ повысил свою депозитную ставку на 50 базисных пунктов до нуля в июле, и подобный шаг ожидался в сентябре до недавнего времени, но многие политики также выступили за обсуждение повышения на 75 базисных пунктов.

При уровне 8,9% инфляция в еврозоне уже более чем в четыре раза превышает цель ЕЦБ в 2% и может превысить 10% в ближайшие месяцы.

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