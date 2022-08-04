Китай почав військові навчання довкола Тайваню

Китай наступного дня після візиту спікерки Палати представників США почав військові навчання довкола острова.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи китайського державного мовника, пише "Європейська правда".

В повідомленні йдеться, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня, з живими стрільбами.

"Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР.

Визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню - у звичайному режимі та моніторить ситуацію.

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Детальніше про значення цього візиту - у статті Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном