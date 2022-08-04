Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Китай почав військові навчання довкола Тайваню

Четвер, 4 серпня 2022, 08:20

Китай наступного дня після візиту спікерки Палати представників США почав військові навчання довкола острова.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи китайського державного мовника, пише "Європейська правда". 

В повідомленні йдеться, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня, з живими стрільбами. 

"Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР. 

Визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді. 

 

В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню - у звичайному режимі та моніторить ситуацію.

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Детальніше про значення цього візиту - у статті Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай США

Статті

Покарання для Угорщини. Коли ЄС зможе позбавити права вето антизахідний уряд Орбана

Є можливість позбавити уряд Орбана права голосу в ЄС. Цей механізм, що досі був суто теоретичним, відтепер стає реальним...
3 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

Візит на Тайвань третьої посадової особи США не дав старт війні, як багато хто чекав. Проте цей візит напевно матиме довгострокові наслідки для відносин із Китаєм.
3 серпня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву

Криза на Балканах жодним чином не вирішена. І Сербія, і Косово мають намір наполягати на своєму, що не залишає місця компромісу.   
2 серпня 2022 — Дар'я Мещерякова, Юрій Панченко, Європейська правда, з Косова