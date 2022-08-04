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Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Четверг, 4 августа 2022, 08:20

Китай на следующий день после визита спикерки Палаты представителей США на Тайвань начал военные учения вокруг острова.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя китайского государственного вещателя, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа с живыми стрельбами.

"В ходе этих боевых учений задействованы шесть значительных территорий вокруг острова. В течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские зоны и воздушное пространство", - заявили в КНР.

Определенные Китаем зоны для учений находятся вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, в том числе вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

 

В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.

Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай в связи с её приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.

Подробнее о значении этого визита - в статье Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином

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