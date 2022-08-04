Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Китай на следующий день после визита спикерки Палаты представителей США на Тайвань начал военные учения вокруг острова.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя китайского государственного вещателя, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа с живыми стрельбами.

"В ходе этих боевых учений задействованы шесть значительных территорий вокруг острова. В течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские зоны и воздушное пространство", - заявили в КНР.

Определенные Китаем зоны для учений находятся вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, в том числе вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.

Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай в связи с её приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.

Подробнее о значении этого визита - в статье Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином