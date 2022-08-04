У Польщі заявили про спроби РФ використати цукрову кризу для антиукраїнської пропаганди

Польські спецслужби заявляють, що ймовірні проблеми з продовольством у Польщі Кремль вписує в антиукраїнську пропаганду і дезінформаційні дії.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За його словами, поширення антипольської та антиукраїнської пропаганди російськими інтернет-порталами не слабшає.

Зокрема, зазначив Жарин, російські портали використовують інформацію польських ЗМІ про зростання цін на цукор як свідчення зростання продовольчої загрози для Польщі.

"На думку російської пропаганди, цукрова криза в Польщі має бути наслідком припливу великої кількості біженців з України та підвищення попиту на цей продукт", - заявив Жарин.

За його словами, росіяни навмисно намагаються викликати серед поляків вороже ставлення до біженців з України.

"Це ще один приклад того, як російська пропаганда намагається розділити наші народи – поляків і українці", – додав Жарин.

Слід зазначити, що в Польщі в останні тижні спостерігається зростання попиту на цукор, у зв’язку з чим у магазинах запровадили обмеження на його продаж. Через це спостерігається зростання цін на цей продукт.