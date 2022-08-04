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Посольство Азербайджану в Британії ненадовго захопили радикали

відео, доповнено 21:48
Четвер, 4 серпня 2022, 21:40

Посольство Азербайджану у Великій Британії в четвер зазнало нападу групи радикальних релігійних груп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Azertag.

Як повідомило міністерство закордонних справ Азербайджану, "члени групи вандалів" проникли до будівлі посольства, підняли релігійні прапори та вигукували радикальні релігійні гасла на балконі будівлі.

Після втручання місцевої поліції учасників групи вивели з будівлі та затримали. В результаті інциденту співробітники посольства не постраждали. Інцидент розслідують місцеві правоохоронні органи. Про результати дослідження буде повідомлено додатково.

Відповідно до Віденської конвенції, попередження щодо безпеки дипломатів і дипломатичних приміщень азербайджанська сторона передала владі Британії через дипломатичні канали.

Доповнено 21:48. За даними ЗМІвідповідальність за захоплення посольства Азербайджану в Лондоні взяла на себе екстремістська шиїтська організація "Союз слуг Махді". Це організація з Кувейту, а її члени зараз мешкають у Лондоні.

Зазначимо, що напередодні міністерство оборони Азербайджану підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська, як стверджується, змогли заняти кілька висот.

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Азербайджан інциденти

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