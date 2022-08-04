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Посольство Азербайджана в Британии ненадолго захватили радикалы

видео, дополнено 21:48
Четверг, 4 августа 2022, 21:40

Посольство Азербайджана в Великобритании в четверг подверглось нападению группы радикальных религиозных групп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Azertag.

Как сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, "члены группы вандалов" проникли в здание посольства, подняли религиозные флаги и выкрикивали радикальные религиозные лозунги на балконе здания.

После вмешательства местной полиции участников группы вывели из здания и задержали. В результате инцидента сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. О результатах исследования будет сообщено дополнительно.

Согласно Венской конвенции, предупреждение безопасности дипломатов и дипломатических помещений азербайджанская сторона передала властям Британии через дипломатические каналы.

Дополнено 21:48. По данным СМИ, ответственность за захват посольства Азербайджана в Лондоне взяла на себя экстремистская шиитская организация "Союз слуг Махди". Это организация из Кувейта, а ее члены сейчас живут в Лондоне.

Отметим, что накануне министерство обороны Азербайджана подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска, как утверждается, смогли занять несколько высот.

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