Посольство Азербайджана в Британии ненадолго захватили радикалы
Четверг, 4 августа 2022, 21:40
Посольство Азербайджана в Великобритании в четверг подверглось нападению группы радикальных религиозных групп.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Azertag.
Как сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, "члены группы вандалов" проникли в здание посольства, подняли религиозные флаги и выкрикивали радикальные религиозные лозунги на балконе здания.
После вмешательства местной полиции участников группы вывели из здания и задержали. В результате инцидента сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. О результатах исследования будет сообщено дополнительно.
Согласно Венской конвенции, предупреждение безопасности дипломатов и дипломатических помещений азербайджанская сторона передала властям Британии через дипломатические каналы.
Дополнено 21:48. По данным СМИ, ответственность за захват посольства Азербайджана в Лондоне взяла на себя экстремистская шиитская организация "Союз слуг Махди". Это организация из Кувейта, а ее члены сейчас живут в Лондоне.
Отметим, что накануне министерство обороны Азербайджана подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска, как утверждается, смогли занять несколько высот.