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У Туреччині анонсували відправлення ще трьох кораблів із зерном з України

Четвер, 4 серпня 2022, 22:09

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що в п’ятницю з України вирушать ще три судна, завантажені зерном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява Акара пролунала після зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

"У результаті інтенсивної роботи та координації в центрі завтра планується вихід трьох суден з портів України в межах "зернового коридору". Крім того, очікується рух в Україну порожнього судна після огляду в Стамбулі", – сказав глава турецького Міноборони.

Він додав, що завантажене кукурудзою судно RAZONI, яке є першим судном, що вийшло з українських портів у межах "зернової угоди", після контролю в Стамбулі вирушило до ліванського порту Тріполі.

Глава МЗС Туреччини сподівається, що "зернова угода" наблизить завершення війни

Нагадаємо, 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

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Туреччина Війна з РФ

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