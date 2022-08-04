У Туреччині анонсували відправлення ще трьох кораблів із зерном з України

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що в п’ятницю з України вирушать ще три судна, завантажені зерном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява Акара пролунала після зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

"У результаті інтенсивної роботи та координації в центрі завтра планується вихід трьох суден з портів України в межах "зернового коридору". Крім того, очікується рух в Україну порожнього судна після огляду в Стамбулі", – сказав глава турецького Міноборони.

Він додав, що завантажене кукурудзою судно RAZONI, яке є першим судном, що вийшло з українських портів у межах "зернової угоди", після контролю в Стамбулі вирушило до ліванського порту Тріполі.

Нагадаємо, 3 серпня у Туреччині завершили інспекцію першого судна з українським зерном. Судно пройшло Босфор і попрямувало у Мармурове море.

2 серпня Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

Читайте також: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.