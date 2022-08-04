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У Берліні проти проведення виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ

Четвер, 4 серпня 2022, 22:25

Нещодавно звільнений посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що влада Берліна відмовилася дозволити проведення виставки знищеної в Україні російської техніки перед посольством РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

За словами Мельник, два оператори музеїв зголосилися виставити російську військову техніку, але Берлін відхилив їхню заявку.

"Знищена військова техніка Росії, яка буде виставлена в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", – пояснив він.

"Тому українці шоковані тим, що окружне управління Мітте (район Берліна) відхилило цю заявку з абсолютно надуманим обґрунтуванням", – додав посол, назвавши відмову "справжнім скандалом".

Мельник звернувся до мерки Берліна Франциски Ґіффай з проханням вирішити ситуацію. Станом на зараз відповіді від берлінської влади не було.

Нагадаємо, виставка знищеної в Україні російської військової техніки раніше відбулася зокрема у Варшаві, Вроцлаві та Празі.

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Німеччина Війна з РФ

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