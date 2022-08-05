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Повітряні сили ЗСУ "не мають інформації" про передачу Північною Македонією Су-25

П'ятниця, 5 серпня 2022, 15:31

Повітряні сили Збройних сил України "не мають інформації" про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмових літаків Су-25. 

Про це заявив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел ні (Північної) Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. 

Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду потяга, завжди хочуть бути першими, висвітлювати ці події. Поки що ми такої інформації не оприлюднювали, не маємо", - сказав Ігнат на брифінгу.

У четвер ЗМІ повідомили, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році.

Міністерство оборони Північної Македонії на запит видання MKD не підтвердило і не спростувало інформацію, зазначивши, що рішення про надання Україні озброєння будуть "розсекречені й представлені в порядку прозорості".

Під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала чотири штурмовики Су-25 в України – три одномісні й один двомісний. Навесні 2003 року їх списали зі збройних сил через відсутність потреби, а у 2004-му – підготували для продажу.

Раніше стало відомо, що Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

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Північна Македонія Війна з РФ

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