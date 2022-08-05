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Уряд Фінляндії підтримує створення спеціальних кімнат для контрольованого вживання наркотиків

П'ятниця, 5 серпня 2022, 16:21

Міністр Фінляндії у справах сім'ї та базових соціальних послуг Акі Лінден підтримав експеримент зі створення кімнат для контрольованого вживання наркотиків – відповідна петиція в країні раніше набрала необхідні 50 тисяч підписів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лінден заявив в інтерв’ю Yle.

Міністр має намір уже цього місяця доручити робочій групі вивчити питання. Зокрема слід з'ясувати, які законодавчі зміни потрібні для відкриття подібних кімнат.

У липні громадянська ініціатива про створення кімнат для контрольованого вживання наркотиків зібрала необхідні 50 тисяч підписів і тепер буде передана на розгляд парламенту.

Згідно з ініціативою, такі кімнати дозволили б наркозалежним отримати швидку медичну допомогу, зменшити випадки вживання заборонених речовин на вулицях та потрапляння голок у навколишнє середовище.

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Відомство охорони здоров'я та соціального розвитку THL ще в січні прокоментувало ініціативу, рекомендуючи кімнати для контрольованого вживання як один із способів зменшення смертей, пов'язаних із наркозалежністю.

Своєю чергою Гельсінкі пропонувало уряду Фінляндії підготовку закону, що дозволяє використання кімнат для прийому наркотиків, ще у 2019 році, проте тоді ініціатива не пройшла.

За даними останньої Європейської доповіді про наркотики, у Фінляндії найвища смертність від наркотичних речовин серед людей до 25 років, якщо порівняти з іншими країнами Європейського Союзу, а також із Норвегією та Туреччиною.

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Фінляндія ЄвроЖиття

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