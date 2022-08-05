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Посол США обговорила з новим главою САП продовження підтримки Вашингтоном

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П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:19

Посол США в Україні Бріджит Брінк у п’ятницю провела зустріч з новим главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком. 

Про зустріч посольство США повідомило у Facebook, пише "Європейська правда".

 
Фото посольства США в Україні

Зустріч відбулася, "щоб обговорити продовження нашої підтримки надзвичайно важливої роботи його команди", зазначили у посольстві. 

"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії, й допомагає створити сильну, демократичну та суверенну Україну", - наголосили у дипмісії США.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ мав завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс на посаду керівника НАБУ.

Призначення Олександра Клименка на посаду глави САП, вакантну близько двох років, привітали посли G7, а також окремо посли США, Британії та ЄС.

Призначенням глави САП Олександра Клименка Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії, прив’язану до кандидатського статусу України на вступ в ЄС

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