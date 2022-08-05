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Посол США обсудила с новым главой САП продолжение поддержки Вашингтоном

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Пятница, 5 августа 2022, 17:19

Посол США в Украине Бриджит Бринк в пятницу провела встречу с новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко.

О встрече посольство США сообщило в Facebook, пишет "Европейская правда".

 
Фото посольства США в Украине

Встреча состоялась "чтобы обсудить продолжение нашей поддержки чрезвычайно важной работы его команды", отметили в посольстве.

"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния России и помогает создать сильную, демократическую и суверенную Украину", - подчеркнули в дипмиссии США.

Как известно, для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен был завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП кандидата и провести конкурс на должность руководителя НАБУ.

Назначение Александра Клименко на должность главы САП, вакантную около двух лет, приветствовали послы G7, а также отдельно послы США, Британии и ЕС.

Назначением главы САП Александра Клименко Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, привязанную к кандидатскому статусу Украины на вступление в ЕС.

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