Білий дім оголосив китайському послу демарш через ситуацію довкола Тайваню

Білий дім у четвер викликав посла Китаю у США Циня Гана у зв’язку із напруженою ситуацією довкола острова Тайвань, викликаною візитом спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

"Після дій Китаю ми викликали посла Циня Гана в Білий дім, щоб оголосити йому демарш у зв’язку з провокаційними діями КНР. Ми засудили військові дії КНР, які є безвідповідальними та суперечать нашій давній меті підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці", – йдеться в заяві координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

Із китайським послом зустрівся заступник помічника президента США і координатор із питань Індо-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки Курт Кемпбелл. Він наголосив, що Вашингтон хоче зберігати відкритими всі лінії зв’язку, а в політиці США щодо КНР нічого не змінилось.

Водночас Кемпбелл підкреслив, що США вважають дії Пекіна неприйнятними і будуть відстоювати свої цінності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми не будемо прагнути й не хочемо кризи. У той же час ми не будемо перешкоджати діяти в морях і небі західної частини Тихого океану відповідно до міжнародного права, як ми це робили протягом десятиліть, підтримуючи Тайвань і захищаючи вільний і відкритий Індо-Тихий океан", – йдеться в заяві Кірбі.

Уранці 5 серпня Тайвань заявив, що Китай відправив військові кораблі та літаки поза умовну межу посередині Тайванської протоки, яка десятиліттями вважається неофіційною буферною зоною між Китаєм і Тайванем. Китай заявляє, що вперше в межах навчань здійснив пуск ракет так, що вони пролетіли над островом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів. Крім того, Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.