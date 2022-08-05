Белый дом объявил китайскому послу демарш из-за ситуации вокруг Тайваня

Белый дом в четверг вызвал посла Китая в США Циня Гана в связи с напряженной ситуацией вокруг острова Тайвань, вызванной визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

"После действий Китая мы вызвали посла Циня Гана в Белый дом, чтобы объявить ему демарш в связи с провокационными действиями КНР. Мы осудили военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей давней цели поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе", - говорится в заявлении координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

С китайским послом встретился заместитель помощника президента США и координатор по вопросам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Курт Кэмпбелл. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет сохранять открытыми все линии связи, а в политике США по КНР ничего не изменилось.

В то же время Кэмпбелл подчеркнул, что США считают действия Пекина неприемлемыми и будут отстаивать свои ценности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы не будем стремиться и не хотим кризиса. В то же время мы не будем препятствовать действовать в морях и небе западной части Тихого океана в соответствии с международным правом, как мы это делали в течение десятилетий, поддерживая Тайвань и защищая свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", – говорится в заявлении Кирби.

Утром 5 августа Тайвань заявил, что Китай отправил военные корабли и самолеты за условный предел посреди Тайваньского пролива, который десятилетиями считается неофициальной буферной зоной между Китаем и Тайванем. Пекин заявляет, что впервые были проведены пуски ракет так, что они пролетели над территорией острова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая объявило о введении персональных санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай в пятницу прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.