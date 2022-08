План ЄС щодо скорочення попиту на газ почне діяти на початку наступного тижня

План ЄС щодо скорочення споживання газу почне діяти на початку наступного тижня.

Про це повідомило чеське головування у Раді ЄС, інформує "Європейська правда".

"Рада (ЄС) офіційно ухвалила постанову про скорочення попиту на газ. Текст буде опубліковано в Офіційному журналі на початку наступного тижня та набуде чинності через день після публікації", - йдеться у повідомленні чеського головування у Twitter.

Минулого тижня, незважаючи на заперечення Угорщини, країни-члени ЄС погодилися скоротити споживання газу взимку на 15% з винятками для деяких країн,

