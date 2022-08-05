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План ЄС щодо скорочення попиту на газ почне діяти на початку наступного тижня

П'ятниця, 5 серпня 2022, 18:12

План ЄС щодо скорочення споживання газу почне діяти на початку наступного тижня.

Про це повідомило чеське головування у Раді ЄС, інформує "Європейська правда".

"Рада (ЄС) офіційно ухвалила постанову про скорочення попиту на газ. Текст буде опубліковано в Офіційному журналі на початку наступного тижня та набуде чинності через день після публікації", - йдеться у повідомленні чеського головування у Twitter.

Минулого тижня, незважаючи на заперечення Угорщини, країни-члени ЄС погодилися скоротити споживання газу взимку на 15% з винятками для деяких країн,

Дипломатичне джерело повідомило агентству AFP, що новий план буде опубліковано у понеділок, він набуде чинності у вівторок.

Ухвалена у п’ятницю постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим.

Прийняття постанови послідувало за політичною угодою, досягнутою міністрами на екстреній енергетичній раді 26 липня. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом цієї зими.

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