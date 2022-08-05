Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

План ЕС по сокращению спроса на газ начнет действовать в начале следующей недели

Пятница, 5 августа 2022, 18:12

План ЕС по сокращению потребления газа начнет действовать в начале следующей недели.

Об этом сообщило чешское председательство в Совете ЕС, передает "Европейская правда".

"Совет (ЕС) официально принял постановление о сокращении спроса на газ. Текст будет опубликован в Официальном журнале в начале следующей недели и вступит в силу через день после публикации", - говорится в сообщении чешского председательства в Twitter.

На прошлой неделе, несмотря на возражения Венгрии, страны-члены ЕС согласились сократить потребление газа зимой на 15% с исключениями для некоторых стран.

Дипломатический источник сообщил агентству AFP, что новый план будет опубликован в понедельник, он вступит в силу во вторник.

Принятое в пятницу постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать предупреждение о безопасности поставок, после которого сокращение спроса на газ станет обязательным.

Принятие постановления последовало за политическим соглашением, достигнутым министрами на экстренном энергетическом совете 26 июля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом этой зимой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Энергетика Россия

Статьи

Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ

Россия, до сих пор позиционирующая себя как "куратор" Южного Кавказа, уже не имеет достаточно сил подкрепить это на практике. Слабостью РФ уже начал активно пользоваться Азербайджан.
5 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Глубинная Венгрия: что соседи думают об украинцах, российской агрессии и режиме Орбана

Действительно ли венгерское общество в большинстве своем думает так же, как говорит и действует Виктор Орбан? Ответ на этот вопрос дала социология (укр.)
5 августа 2022 — Дмитрий Тужанский , для Европейской правды

В сентябре дети должны пойти в школу в ЕС или вернуться в Украину: интервью еврокомиссара

Еврокомиссар Йоханссон: "Вы имеете право по какой-либо причине поехать в Украину и вернуться в ЕС. Даже если вы закрыли свой статус временной защиты" (укр.)
4 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда