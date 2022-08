План ЕС по сокращению спроса на газ начнет действовать в начале следующей недели

План ЕС по сокращению потребления газа начнет действовать в начале следующей недели.

Об этом сообщило чешское председательство в Совете ЕС, передает "Европейская правда".

"Совет (ЕС) официально принял постановление о сокращении спроса на газ. Текст будет опубликован в Официальном журнале в начале следующей недели и вступит в силу через день после публикации", - говорится в сообщении чешского председательства в Twitter.

На прошлой неделе, несмотря на возражения Венгрии, страны-члены ЕС согласились сократить потребление газа зимой на 15% с исключениями для некоторых стран.

🔋#TTE Energy | ✅ The Council formally adopted the regulation on gas demand reduction.



The text will be published in the Official Journal at the beginning of next week and will enter into force one day after the publication.#EU2022CZ



