На Тайване назвали последние военные учения Китая "симуляцией нападения"

Министерство обороны Тайваня в субботу заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически репетировал атаку на остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным ведомства, несколько китайских кораблей и самолетов выполняли миссии в Тайваньском проливе, причем некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения между островной страной и КНР.

Армия Тайваня в ответ развернула патрульные воздушные разведывательные силы и корабли для наблюдения и перевела ракеты берегового базирования в режим ожидания.

Министерство обороны острова опубликовало фотографию своего моряка на фрегате, смотрящего на соседний китайский военный корабль у восточного побережья Тайваня.

Di Hua (PFG-1206) of #ROCNavy keeps close tabs on PLA vessel activity in our eastern water. #ROCArmedForces watch over surroundings waters in response to recent PLA drills. pic.twitter.com/CF0ywB2BQv — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 6, 2022

Ведомство также сообщило, что в пятницу вечером запустило ракеты в ответ на пролет семи беспилотников и неопознанных самолетов над островами у побережья материкового Китая.

В свою очередь, командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что продолжает совместные морские и воздушные учения на север, юго-запад и восток от Тайваня. Отмечается, что основное внимание уделено тестированию возможностей ударных систем и нападению с моря.

Информированный источник Reuters рассказал, что у восточного побережья Тайваня и вблизи Японских островов китайские военные корабли и беспилотники имитировали атаки на военные корабли США и Японии.

Напомним, кризис вокруг Тайваня вызвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В ответ Пекин объявил о проведении военных учений у Тайваня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая объявило о введении персональных санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай в пятницу прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.