На Тайване назвали последние военные учения Китая "симуляцией нападения"

Министерство обороны Тайваня в субботу заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически репетировал атаку на остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным ведомства, несколько китайских кораблей и самолетов выполняли миссии в Тайваньском проливе, причем некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения между островной страной и КНР.

Армия Тайваня в ответ развернула патрульные воздушные разведывательные силы и корабли для наблюдения и перевела ракеты берегового базирования в режим ожидания.

Министерство обороны острова опубликовало фотографию своего моряка на фрегате, смотрящего на соседний китайский военный корабль у восточного побережья Тайваня.

Di Hua (PFG-1206) of #ROCNavy keeps close tabs on PLA vessel activity in our eastern water. #ROCArmedForces watch over surroundings waters in response to recent PLA drills. pic.twitter.com/CF0ywB2BQv