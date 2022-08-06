15 Путиных и 82 Трампа: эстонская госслужба опубликовала имена, которые дают быкам в стране

Центр контроля производительности Эстонии обнародовал базу данных с именами крупного рогатого скота, позволяющую проверить, сколько коров и быков имеют такое же имя, как и вы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Немногие списки вызывают столько же восхищения и оживления, как эстонская база данных коровьих имен", - отмечает издание.

Как выяснилось, в Эстонии нет ни одного быка по имени Маргус, Тоомас, Андрес, Тауно, Март или Айн. Как следует из списка, 18 коров в Эстонии зовут Ахв, то есть Обезьяна.

Среди редких имен – Акация, Ангел, Амор, Арония, Банан, Буратино, Демон, Доллар, Эскимо, Глобус, Хонда, Клеопатра и многие другие варианты.

Лондон, Москва и эстонские Эльва и Тарту тоже кажутся фермерам неплохими вариантами. Есть среди имен быков и Путин с Трампом – 15 и 82 соответственно.

146 быков имеют имя нынешней премьер-министра Эстонии Каи Каллас, а вот именем президента страны Алара Кариса не назвали ни одного животного.

В прошлом году шведские власти отклонили просьбу супружеской пары из города Лахольм на юге страны назвать своего ребенка Владимиром Путиным.