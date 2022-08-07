У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо"
У Білорусі заблокували доступ до порталу "Польського радіо" polskieradio.pl.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Польського радіо".
Після того, як наприкінці липня білоруська влада визнала портал "Польського радіо" "екстремістським", доступ до нього зберігався майже тиждень.
Матеріали білоруської служби "Польського радіо" доступні в Білорусі через VPN, а також на радіохвилях.
Новини білоруської служби "Польського радіо" досі можна почути по всій Білорусі тричі на день на довгих хвилях 225 кГц.
Режим Лукашенка активно бореться з незалежними ЗМІ, особливо в останні два роки, блокуючи доступ до сайтів, визнаючи їх екстремістськими, перешкоджаючи друку та розповсюдженню газет.
4 серпня суд у білоруському Гомелі засудив до 5 років колонії за "екстремізм" журналістку польського TVP Ірину Слаунікаву, яка співпрацювала також з "Белсатом".
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного Білорусі у зв’язку з вироком.