У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо"

У Білорусі заблокували доступ до порталу "Польського радіо" polskieradio.pl.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Польського радіо".

Після того, як наприкінці липня білоруська влада визнала портал "Польського радіо" "екстремістським", доступ до нього зберігався майже тиждень.

Матеріали білоруської служби "Польського радіо" доступні в Білорусі через VPN, а також на радіохвилях.

Новини білоруської служби "Польського радіо" досі можна почути по всій Білорусі тричі на день на довгих хвилях 225 кГц.

Режим Лукашенка активно бореться з незалежними ЗМІ, особливо в останні два роки, блокуючи доступ до сайтів, визнаючи їх екстремістськими, перешкоджаючи друку та розповсюдженню газет.

4 серпня суд у білоруському Гомелі засудив до 5 років колонії за "екстремізм" журналістку польського TVP Ірину Слаунікаву, яка співпрацювала також з "Белсатом".

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного Білорусі у зв’язку з вироком.