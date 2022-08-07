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В Беларуси заблокировали сайт "Польского радио"

Воскресенье, 7 августа 2022, 17:39

В Беларуси заблокирован доступ к порталу "Польского радио" polskieradio.pl.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на белорусскую службу "Польского радио".

После того, как в конце июля белорусские власти признали портал "Польского радио" "экстремистским", доступ к нему сохранялся почти неделю.

Материалы белорусской службы "Польского радио" доступны в Беларуси через VPN, а также через радиоволны.

Новости белорусской службы "Польского радио" до сих пор можно услышать по всей Беларуси трижды в день на длинных волнах 225 кГц.

Режим Лукашенко активно борется с независимыми СМИ, особенно в последние два года, блокируя доступ к сайтам, признавая их экстремистскими, препятствуя печати и распространению газет.

4 августа суд в белорусском Гомеле приговорил к 5 годам колонии за "экстремизм" журналистку польского TVP Ирину Слауникову, которая сотрудничала также с "Белсатом".

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного Беларуси в связи с приговором.

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