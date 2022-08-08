Турбіна для "Північного потоку" ще в Німеччині: йдуть "дискусії" з російським замовником

Газова турбіна, яку мають повернути в Росію для роботи газопроводу "Північний потік", все ще перебуває у Німеччині.

Про це повідомили у компанії Siemens Energy, відповідальної за технічне обслуговування турбіни, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

"Дискусії з російським замовником тривають", - сказав генеральний директор Крістіан Брух під час телефонної конференції з журналістами в понеділок.

"Турбіна все ще в Німеччині. Досі тривають дискусії щодо того, чи можна її транспортувати", - сказав він.

Росія обмежила постачання газу до Німеччини через газопровід "Північний потік", пославшись на відсутність турбіни, задля повернення якої Канада зробила санкційний виняток на прохання Німеччини.

Федеральний уряд Німеччини вважає прив’язку постачання до відсутності турбіни надуманою.

"Газпром" минулого тижня заявив, що турбіна може бути поставлена в РФ ​​лише після скасування санкцій проти Росії.

Заступник голови російської газової компанії "Газпром" Віталій Маркелов заявив, що постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку ЄС.

Крім того, за його словами, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.