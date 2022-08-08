У Сербії розслідують діяльність російських радикалів, які погрожували антивоєнним активістам

Прокуратура Сербії з питань злочинності у сфері високих технологій порушила справу, пов’язану з дописами в Telegram-каналі Z-Orlovi – його автори підтримують війну РФ проти України й погрожували антивоєнним активістам з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді прокуратури на запит сербської служби "Радіо Свобода".

Російська ультраправа група Z-Orlovi (повна назва – "Русско-сербский центр "Орлы") у своїх дописах у Telegram погрожувала антивоєнним активістам у Сербії з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Йдеться про невелику групу представників російської діаспори в Сербії, які виступають проти політики президента РФ Владіміра Путіна, та активістів, які організовували акції на підтримку України.

"Ми знаємо про вас усе, і ви маєте рацію тільки в одному – справедливість неминуча. І ця справедливість – наша", – йшлося в одному дописі на ім’я російського антивоєнного активіста Пєтра Нікітіна.

Деякі з активістів подали скаргу до прокуратури Сербії. У відповідь на запит "Радіо Свобода" там сказали, що "поінформують громадськість про вжиті дії й заходи, а також ухвалені рішення, коли будуть виконані всі передбачені законом процедури".

Русско-сербский центр "Орлы" був зареєстрований у 2017 році як неурядова організація зі штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі. Через п’ять днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони створили Telegram-канал, який налічує понад три тисячі підписників.

Лідером "Орлов" є росіянин Алєксандр Лісов, який, за даними "Радіо Свобода", пов’язаний з ультраправими партіями Сербії. Вони разом поширюють проросійську пропаганду про війну в Україні в соцмережах.