В Сербии расследуют деятельность российских радикалов, угрожавших антивоенным активистам

Прокуратура Сербии по вопросам преступности в сфере высоких технологий возбудила дело, связанное с сообщениями в Telegram-канале Z-Orlovi – его авторы поддерживают войну РФ против Украины и угрожали антивоенным активистам из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос сербской службы "Радио Свобода".

Российская ультраправая группа Z-Orlovi (полное название – "Русско-сербский центр "Орлы") в своих сообщениях в Telegram угрожала антивоенным активистам в Сербии с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Речь идет о небольшой группе представителей российской диаспоры в Сербии, выступающих против политики президента РФ Владимира Путина, и активистов, организовавших акции в поддержку Украины.

"Мы знаем о вас все, и вы правы только в одном – справедливость неизбежна. И эта справедливость – наша", – говорилось в одном сообщении на имя российского антивоенного активиста Петра Никитина.

Некоторые из активистов подали жалобу в прокуратуру Сербии. В ответ на запрос "Радио Свобода" там сказали, что "проинформируют общественность о принятых действиях и мерах, а также о принятых решениях, когда будут выполнены все предусмотренные законом процедуры".

Русско-сербский центр "Орлы" был зарегистрирован в 2017 году как неправительственная организация со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Через пять дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину они создали Telegram-канал, насчитывающий более трех тысяч подписчиков.

Лидером "Орлов" является россиянин Александр Лисов, который, по данным "Радио Свобода", связан с ультраправыми партиями Сербии. Они вместе распространяют пророссийскую пропаганду о войне на Украине в соцсетях.