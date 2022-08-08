У Молдові виявили мавпячу віспу

Міністерство охорони здоров’я Молдови в понеділок зареєструвало перший в країні випадок зараження віспою мавп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я Молдови, хворобу виявили в іноземного громадянина, який прибув зі США на роботу.

"Людина звернулася по медичну допомогу до інфекційної лікарні Тома Чорбе, де її госпіталізували з підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми – жар, слабкість та висипання. Сьогодні у нього взяли аналізи, які передали до лабораторії Національної агенції громадського здоров'я. Тест на віспу мавп виявився позитивним", – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві з'ясували, що у США чоловік контактував із хворим на віспу мавп. Там закликають звернутися по медичну допомогу всіх, хто підозрює, що інфікувався.

Раніше мавпячу віспу виявляли в сусідній з Україною Польщі.

Мавпяча віспа поширюється переважно при тісному контакті, викликає гнійні виразки та симптоми, схожі на грип, і рідко призводить до летального результату. У світі за межами країн, де зазвичай поширюється хвороба, зареєстровано 26 500 випадків.

У липні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила віспу мавп "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння", що є найвищим рівнем небезпеки.

Нагадаємо, у Франції органи охорони здоров’я рекомендують щеплення від мавпячої віспи для людей з груп, у яких ризик заразитися хворобою вважається більш високим.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Іспанії підтвердило другу за два дні смерть людини, пов’язану з мавпячою віспою.