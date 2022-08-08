В Англії підвищили рівень небезпеки через прогнозовану спеку й посуху

Управління Великої Британії з охорони здоров’я у понеділок підвищило рівень небезпеки, пов’язаний із жаркою і засушливою погодою, для частин Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Для південної та центральної Англії оголошений третій рівень небезпеки з чотирьох можливих, а для півночі – другий. Третій рівень передбачає введення заходів для людей з групи ризику з боку соціальних і медичних служб.

Жителям Англії радять не смажити барбекю на спеці, їх також застерігають від розпалювання відкритих вогнищ, запусків феєрверків та китайських ліхтариків. Крамниці закликають заборонити продаж одноразових барбекю-грилів.

Очікується, що середня температура повітря у Великій Британії сягне 35°C, а пік теплової хвилі припаде на п’ятницю-суботу. Крім того, на південному сході Англії вже фіксують найнижчий за 70 років рівень опадів у липні – 4,2 міліметри. Це в понад три рази менше, ніж попередній мінімум.

Паралельно влада Великої Британії закликає комунальні компанії запровадити заборону на використання водопровідних шлангів, щоб економити воду в умовах її дефіциту.

Нагадаємо, на тлі екстремальної спеки у найдовшій річці Європи – Дунаї – рівень води впав до критично низького рівня, загрожуючи судноплавству.

Що стосується Великої Британії, то, як повідомлялося раніше, витік Темзи висох під час посухи - річкові експерти кажуть, що це сталося вперше, тоді як синоптики попереджають про подальші високі температури.