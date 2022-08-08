Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Англії підвищили рівень небезпеки через прогнозовану спеку й посуху

Понеділок, 8 серпня 2022, 22:21

Управління Великої Британії з охорони здоров’я у понеділок підвищило рівень небезпеки, пов’язаний із жаркою і засушливою погодою, для частин Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Для південної та центральної Англії оголошений третій рівень небезпеки з чотирьох можливих, а для півночі – другий. Третій рівень передбачає введення заходів для людей з групи ризику з боку соціальних і медичних служб.

Жителям Англії радять не смажити барбекю на спеці, їх також застерігають від розпалювання відкритих вогнищ, запусків феєрверків та китайських ліхтариків. Крамниці закликають заборонити продаж одноразових барбекю-грилів.

Очікується, що середня температура повітря у Великій Британії сягне 35°C, а пік теплової хвилі припаде на п’ятницю-суботу. Крім того, на південному сході Англії вже фіксують найнижчий за 70 років рівень опадів у липні – 4,2 міліметри. Це в понад три рази менше, ніж попередній мінімум.

Уряд Нідерландів оголосив про нестачу води в країні

Паралельно влада Великої Британії закликає комунальні компанії запровадити заборону на використання водопровідних шлангів, щоб економити воду в умовах її дефіциту.

Нагадаємо, на тлі екстремальної спеки у найдовшій річці Європи – Дунаї – рівень води впав до критично низького рівня, загрожуючи судноплавству.

Що стосується Великої Британії, то, як повідомлялося раніше, витік Темзи висох під час посухи - річкові експерти кажуть, що це сталося вперше, тоді як синоптики попереджають про подальші високі температури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія клімат

Статті

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди

Межа війни: що вже змінилося та чого чекати у роботі кордону між Україною та ЄС

Автомобільні пункти пропуску на західному кордоні стали основними воротами України. Варто розібратися, які процеси там відбуваються...
8 серпня 2022 — Євгенія Григор'єва, Ірина Сушко, "Європа без Бар'єрів"

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда