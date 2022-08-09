У Білорусі починаються навчання ВПС і ППО зі стрільбами

Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають сьогодні оперативно-тактичне навчання з бойовими стрільбами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міноборони Білорусі.

Навчання пройдуть з 9 до 25 серпня. Вони проводяться відповідно до плану підготовки на 2021/22 рік.

З 9 по 11 серпня маневри пройдуть у Білорусі, а з 22 по 25 серпня – на російському полігоні "Ашулук" 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил РФ.

Білоруські підрозділи буде перекинуто на "Ашулук" залізничним та повітряним транспортом. .

"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь", – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі 22 червня розпочало мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами Гомельської області, що межує з Україною.

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