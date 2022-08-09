Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Білорусі починаються навчання ВПС і ППО зі стрільбами

Вівторок, 9 серпня 2022, 12:55

Білоруські ВПС та війська ППО розпочинають сьогодні оперативно-тактичне навчання з бойовими стрільбами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міноборони Білорусі.

Навчання пройдуть з 9 до 25 серпня. Вони проводяться відповідно до плану підготовки на 2021/22 рік.

З 9 по 11 серпня маневри пройдуть у Білорусі, а з 22 по 25 серпня – на російському полігоні "Ашулук" 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил РФ.

Білоруські підрозділи буде перекинуто на "Ашулук" залізничним та повітряним транспортом. .

"На навчання залучаються особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь", – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі 22 червня розпочало мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами Гомельської області, що межує з Україною.

Читайте також: Загроза з півночі: що стоїть за військовими приготуваннями Білорусі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь

Статті

Курт Волкер: До кінця року ми побачимо зміну на фронті, а далі у росіян буде складна зима

"Коли вам протистоїть такий ворог – місця для компромісу немає. Зараз надто ризиковано навіть тимчасово залишати Крим у руках Росії..."
9 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди

Межа війни: що вже змінилося та чого чекати у роботі кордону між Україною та ЄС

Автомобільні пункти пропуску на західному кордоні стали основними воротами України. Варто розібратися, які процеси там відбуваються...
8 серпня 2022 — Євгенія Григор'єва, Ірина Сушко, "Європа без Бар'єрів"