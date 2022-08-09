У Барселоні штрафують за алкогольні вечірки на вулицях – вони "порушують громадський порядок"

Влада іспанської Барселони оголосила про штрафи для учасників вуличних алкогольних вечірок, які стали популярні через епідемію коронавірусу – стверджується, що вони порушують громадський порядок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Штрафи в Барселоні запровадили відповідно до ухваленого попереднім іспанським урядом закону, який критикували як такий, що обмежує свободу слова.

Жителям іспанського міста наразі загрожує штраф у розмірі 60-100 євро за участь в алкогольній вечірці на вулиці, але в разі сплати протягом 30 днів його розмір зменшується на 75%.

За словами глави барселонської поліції Педро Веласкеса, протягом 2-8 серпня штрафи виписали 747 людям.

Він оголосив, що штрафи планують збільшити до 600 євро – їх виписуватимуть за "антисоціальну поведінку", яку визначатимуть поліцейські на місці. А "знижка" за вчасну оплату штрафу скоротиться до 50%.

"Штрафи в 600 євро будуть накладатися за спричинення серйозного порушення повсякденного життя містян. Ми говоримо про громадський порядок", – пояснив представник міськради Барселони Альберт Батьє.

Вуличні алкогольні вечірки в Барселоні, які іспанською називаються botellón, під час пандемії коронавірусу лише зросли унаслідок закриття або обмеження роботи барів та ресторанів. У них брали участь і жителі сусідньої Франції та інших країн.

Намагання поліції завадити вечіркам часто ускладнюються тим, що їхні учасники напідпитку, а туристи можуть поїхати і не будуть платити штраф.