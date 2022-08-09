Німецька прокуратура вивчає можливість розслідування проти Шольца за порушення таємниці

Прокуратура Потсдама вивчає питання щодо порушення попередньої справи проти канцлера Олафа Шольца за порушення державної таємниці.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці липня видання повідомило, що сусіди Шольца та його дружини Брітти Ернст виявили у побутових відходах подружжя внутрішні документи.

Серед іншого в смітник потрапив папірець, на якому були відзначені фотографії та "короткі анкети партнерів" глав держав та урядів із саміту G7 у замку Ельмау.

Зміст документа, на перший погляд, може здатися тривіальним, але Міністерство закордонних справ класифікувало документ як "секретну інформацію — лише для службового користування".

Застосовувалися суворі правила: така секретна інформація повинна була бути знищена таким чином, "щоб зміст не був пізнаваним і не міг бути пізнаваним".

У червні повідомлялося, що незадовго до початку саміту G7 в інтернеті оприлюднили секретні документи німецької поліції, які стосуються організації саміту "Групи семи", який проходив у тому ж самому замку у 2015 році.