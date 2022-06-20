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У Німеччині розслідують витік секретних документів щодо саміту G7 

Понеділок, 20 червня 2022, 07:59

Незадовго до початку саміту G7, який відбудеться в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня, в інтернеті оприлюднили секретні документи німецької поліції, які стосуються організації саміту "Групи семи", який проходив у тому ж самому замку у 2015 році. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У неділю вранці документи були доступні на сайті, який Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) пов'язує із прихильниками лівоекстремістських поглядів.

Першою про витік конфіденційних документів повідомила громадсько-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Водночас одразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агенції dpa їхню автентичність. Поліція розслідує інцидент.

Серед іншого у документах йдеться про інструкції щодо затримання, безпеки поліцейських автомобілів та про концепцію деескалації, уточнюють журналісти.

Крім того, були опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції, а також дані про цифрові канали зв'язку, що використовуються поліцією.

Хто опублікував у мережі всі ці відомості першим, досі невідомо.

За безпекою на саміті "Групи семи" у 2015 році стежили 18 тисяч співробітників поліції.

У коментарі щодо цього витоку міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррман заявив, що наразі поліція виходить з того, що він не матиме критичного впливу на безпеку саміту цього року.

У цьогорічному саміті "Групи семи" віртуально візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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Німеччина інциденти G7 (група семи)

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