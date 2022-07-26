Латвія приєдналася до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН

Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Про це повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

Як пояснила суддя, за статтею 63 Статуту Суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому випадку тлумачення, надане рішенням Суду, буде так само обов’язковим для них.

Уряд Латвіі зазначив, що "[як]учасниця Конвенції про геноцид, Латвія має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні Суду під час розгляду". Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті так і щодо юрисдикції.

Наразі урядам України і РФ запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.