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Німцям почали частіше снитись кошмари через COVID та Україну – опитування

Вівторок, 9 серпня 2022, 21:10

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також занепокоєння щодо пандемії коронавірусу якість сну мешканців Німеччини останнім часом помітно погіршилася

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це заявив експерт Німецького товариства вивчення і терапії сну Міхаель Шредль.

За його словами, все більше людей скаржаться на не тільки неможливість заснути і втому, але й на тривожні сни, що їх мучать. До 15% опитаних ним пацієнтів повідомили про нічні кошмари, що почастішали. Війна в Україні, небезпеки, пов'язані з нею, також негативно впливають на якість сну жителів Німеччини.

60 відсотків "снів про ковід" в пацієнтів Шредля були пов'язані зі страхом соціальних контактів та зараження. Частий приклад такого нічного кошмару – людина опиняється у натовпі, у якому ніхто не носить маски.

Від чотирьох до п'яти відсотків усіх людей нині страждають від нічних кошмарів, оцінює німецький експерт. Якщо щось страшне сниться частіше ніж раз на тиждень, це є розладом сну. Переживши навіть один кошмар, люди потім часто бояться заснути, і сон гіршає загалом.

У групі особливого ризику – люди, схильні до тривожних розладів або депресії. Жінки у півтора рази частіше страждають на безсоння, ніж чоловіки, стверджує експерт.

За даними німецького онлайн-порталу Statista, 25 відсотків учасників репрезентативного опитування, опублікованого в 2021 році, заявили, що сплять або "дуже погано", або "погано", а 40 відсотків оцінили якість свого сну як "задовільну". І лише 10 відсотків повністю задоволені своїм відпочинком та сплять "дуже добре".

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Німеччина ЄвроЖиття

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