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Польські винищувачі починають чергувати у повітряному просторі Словаччини

Четвер, 1 вересня 2022, 08:28

З 1 вересня польські винищувачі почнуть виконувати завдання у повітряному просторі Словаччини задля підвищення спільної безпеки союзників.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

"Згідно з рішенням президента Анджея Дуди, з 1 вересня польські винищувачі починають виконувати завдання у повітряному просторі Словаччини. Мета цієї місії - посилювати нашого союзника на тлі кризи безпеки, викликаної агресією РФ проти України", - повідомив керівник Бюро з нацбезпеки Польщі Павел Солох.

Указ президента передбачає, що з 1 вересня до чергування буде залучена пара F16 або МіГ29. 

Перед цим у суботу оборонні відомства Польщі й Чехії Словаччини підписали декларацію про співпрацю щодо захисту повітряного простору Словаччини. Вважається, що ця угода відкриває шлях для передачі словацьких МіГ29 Україні, а Словаччина отримає замість них західні винищувачі.

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Польща Словаччина

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