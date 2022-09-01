Польские истребители начинают дежурить в воздушном пространстве Словакии

С 1 сентября польские истребители приступят к выполнению задач в воздушном пространстве Словакии для повышения общей безопасности союзников.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

"Согласно решению президента Анджея Дуды, с 1 сентября польские истребители начинают выполнять задачи в воздушном пространстве Словакии. Цель этой миссии – усиливать нашего союзника на фоне кризиса безопасности, вызванного агрессией РФ против Украины", - сообщил руководитель Бюро по нацбезопасности Польши Павел Солох.

Указ президента предусматривает, что с 1 сентября к дежурству будут привлечены пара F16 или МиГ29.

Перед этим в субботу оборонные ведомства Польши и Словакии подписали декларацию о сотрудничестве по защите воздушного пространства Словакии.

Считается, что это соглашение открывает путь для передачи словацких МиГ29 Украине, а Словакия получит вместо них западные истребители.