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Польские истребители начинают дежурить в воздушном пространстве Словакии

Четверг, 1 сентября 2022, 08:28

С 1 сентября польские истребители приступят к выполнению задач в воздушном пространстве Словакии для повышения общей безопасности союзников.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

"Согласно решению президента Анджея Дуды, с 1 сентября польские истребители начинают выполнять задачи в воздушном пространстве Словакии. Цель этой миссии – усиливать нашего союзника на фоне кризиса безопасности, вызванного агрессией РФ против Украины", - сообщил руководитель Бюро по нацбезопасности Польши Павел Солох.

Указ президента предусматривает, что с 1 сентября к дежурству будут привлечены пара F16 или МиГ29.

Перед этим в субботу оборонные ведомства Польши и Словакии подписали декларацию о сотрудничестве по защите воздушного пространства Словакии. 

Считается, что это соглашение открывает путь для передачи словацких МиГ29 Украине, а Словакия получит вместо них западные истребители.

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Польша Словакия

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